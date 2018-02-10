تحطم مقاتلة إسرائيلية بنيران سورية فوق هضبة الجولان بعد قصفها أهدافا في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، تحطم مقاتلة "F-16" إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المقاتلة الإسرائيلية من نوع "F16" سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وأن الطيارين بخير، مضيفا: "لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار، أطلقت من مطار "تيفور" في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل، وأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مكان إطلاق الطائرة في سوريا.

وقال أدرعي، إن الجيش أسقط من خلال مروحية حربية طائرة إيرانية بلا طيار، أطلقت من سوريا واخترقت الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي رصدت الطائرة في مرحلة مبكرة.

ردًّا على ذلك قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في #سوريا .

الصافرات التي أطلقت في هضبة #الجولان ناتجة عن نيران سوريّة أطلقت باتجاه طائراتنا. الحادث لا يزال مستمرًا. pic.twitter.com/HyxSsHpoeU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018

وأوضح أدرعي أن صافرات الإنذار، التي أطلقت في هضبة الجولان ناتجة عن نيران سورية أطلقت باتجاه طائراتنا، مشيرا إلى أن الحادث ما يزال مستمرا.

يتبع ..