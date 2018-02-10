روحاني يحذر إسرائيل من "قصف دول الجوار"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إسرائيل تخطئ إذا كانت تعتقد أنه يجوز لها "قصف دول الجوار"، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز جهودها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار روحاني، خلال استقباله اليوم السبت السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية المعتمدة في طهران، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه عددا من المعضلات والتحديات، بما فيها الإرهاب ومخططات التقسيم.

ونوه الرئيس الإيراني إلى أن بلاده بذلت جهودا حثيثة طوال السنوات الماضية من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد روحاني على أنه "إذا اعتقد البعض بأنه يمكن تحقيق النتيجة المرغوبة من خلال تقوية الإرهاب والتدخل في شؤون الدول أو قضف دول الجوار فهو يرتكب خطأ استراتيجيا"، وذلك في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي نفذت اليوم على مواقع داخل الأراضي السورية.

المصدر: مهر + تسنيم

إينا أسالخانوفا