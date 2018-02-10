مصر.. رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات

أكد مصدر أمني الداخلية المصرية، السبت، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع محافظات مصر تزامنا مع عملية القوات المسلحة بشمال سيناء والدلتا والصحراء الغربية.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إن الوزارة عززت الاجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.

وقررت الوزارة الدفع بدوريات أمنية مكثفة لتطهير الجزر النيلية والمناطق الجبلية التي يعتقد بتواجد المسلحين فيها، بالإضافة إلى نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط كافة المناطق الحيوية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أن القوات البحرية انتشرت لقطع طرق الإمداد التي يعتمد عليها الإرهابيون، كما تم تعزيز قوات الأمن حول المعابر الحدودية والمنشآت الحيوية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي