شاهد.. منظومات الدفاع الجوي المدمرة "بوك وتور" في حوزة الجيش المصري

ظهرت أقوى منظومات الدفاع الجوي الروسية في حوزة الجيش المصري، وذلك خلال الفيديو الذي بثته القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، تحت مسمى "حراس السماء".

وخلال الفيديو في الثانية "0:32"، ظهرت المنظومة الروسية الحديثة "بوك إم2"، والتي تتمتع بقدرات فائقة، فمدة الإنتقال من نظام المناوبة إلى نظام القتال 20 ثانية فقط، حيث يعد المجمع "بوك" منظومة مضادة للطائرات ويستخدم في القوات البرية والبحرية الروسية ودول أخرى بينها مصر، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيرودينامية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة وعلى مسافة 30 كيلومتر.

أما في الثانية "0:47"، ظهرت المنظومة "تور إم2"، والتي تمثل هذه الصواريخ جدارا منيعا إضافيا بعد المنظومات الصاروخية المضادة للأهداف الجوية البعيدة والبالستية، في وجه أي ضربة صاروخية أو جوية قد يوجهها العدو المفترض للقوات البرية.

و"تور إم-2" قادرة على مواصلة مسح الأجواء ورصد أي هدف فيها دون أن تتوقف، بغض النظر عن مدى ووعورة منطقة القتال، فيما تستطيع بفضل التقنيات الفريدة المزودة بها رصد وإسقاط أربعة أهداف معادية في آن واحد، لتكون بذلك المنظومة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمهام كهذه.

ويصل طول عربة، أو منظومة "تورإم- 2" الصاروخية إلى تسعة أمتار، فيما تزن 37 طنا وتقدر على السير بسرعة 65 كم في الساعة بفضل محركها الذي يدفعها بقوة 840 حصانا".

المصدر: RT