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سقوط صواريخ أطلقها مسلحون من الغوطة الشرقية بمحيط فندق "الداما روز" وسط دمشق

أخبار العالم العربي

سقوط صواريخ أطلقها مسلحون من الغوطة الشرقية بمحيط فندق
RT
مسلحون يستهدفون بصواريخ فنقد الداما روز وسط دمشق واندلاع حريق كبير داخله
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ذكرت مصادر محلية لقناة "RT" أن عدة صواريخ أطلقه مسلحون من منطقة الغوطة الشرقية، اليوم السبت، سقطت قرب فندق "الداما روز"، المعروف باسمه السابق "ميريديان"، وسط العاصمة السورية دمشق.

وحصلت"RT" على صور تظهر حريقا اندلع بمحيط الفندق، الواقع في حي أبو رمانة، قرب مقر بعثة الأمم المتحدة في دمشق ومكتب مركز المصالحة الروسي، جراء الهجوم الصاروخي. 

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول سقوط قتلى أو جرحى بالهجوم.

RT
مسلحون يستهدفون بصواريخ فنقد الداما روز وسط دمشق واندلاع حريق كبير داخله
RT
مسلحون يستهدفون بصواريخ فنقد الداما روز وسط دمشق واندلاع حريق كبير داخله
RT
مسلحون يستهدفون بصواريخ فنقد الداما روز وسط دمشق واندلاع حريق كبير داخله

وذكر ناشطون أن ما لا يقل عن 3 صواريخ سقطت في محيط الفندق.

المصدر: RT +  يوميات قذيفة هاون في دمشق

رفعت سليمان

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