 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 بطاريات دفاع جوي سورية ومواقع للفرقة الرابعة قرب دمشق

مصدر عسكري سوري يعلن صد غارات إسرائيلية جديدة في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري سوري يعلن صد غارات إسرائيلية جديدة في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية
Reuters
أرشيف - مقاتلة إسرائيلية من طراز F16
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jupd

أكد مصدر عسكري سوري أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لغارات إسرائيلية جديدة في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية.

وقال المصدر في حديث إلى وكالة "سانا" السورية الرسمية إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في ريف دمشق صباح اليوم"، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي عاود عدوانه على بعض المواقع في المنطقة الجنوبية وتصدت له دفاعاتنا الجوية وأفشلت العدوان"، وذلك بعد إصابة قوات الدفاع السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" وسقوطها في الجولان بعد استهدافها مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى.

وأكدت مصادر سورية أن المضادات الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية الجديدة فوق ريف دمشق، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منطقة الكسوة تحديدا.

وسبق أن ذكر مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة، ونفى الجيش الإسرائيلي ذلك، فيما اعترف بإسقاط إحدى مقاتلاته.

المصدر: وكالات

نادر همامي + نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة