مصدر عسكري سوري يعلن صد غارات إسرائيلية جديدة في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية

أكد مصدر عسكري سوري أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لغارات إسرائيلية جديدة في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية.

وقال المصدر في حديث إلى وكالة "سانا" السورية الرسمية إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في ريف دمشق صباح اليوم"، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي عاود عدوانه على بعض المواقع في المنطقة الجنوبية وتصدت له دفاعاتنا الجوية وأفشلت العدوان"، وذلك بعد إصابة قوات الدفاع السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" وسقوطها في الجولان بعد استهدافها مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى.

وأكدت مصادر سورية أن المضادات الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية الجديدة فوق ريف دمشق، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منطقة الكسوة تحديدا.

وسبق أن ذكر مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة، ونفى الجيش الإسرائيلي ذلك، فيما اعترف بإسقاط إحدى مقاتلاته.

المصدر: وكالات

نادر همامي + نادر عبد الرؤوف