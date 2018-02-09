أول تعليق من السيسي على العملية العسكرية بسيناء

نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أول تعليق على العملية العسكرية المصرية الشاملة ضد أوكار وبؤر الإرهاب.

وقال الرئيس المصري في تغريدة نشرها على "تويتر": "أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة.. ودائما تحيا مصر".

أتابع بفخر بطولات أبنائى من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة .. ودائماً #تحيا_مصر — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 9 февраля 2018 г.

وكان المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، قد أصدر بيانا أعلن فيه، إطلاق عملية عسكرية شاملة لاستهداف أوكار وبؤر الإرهاب، بمشاركة القوات الجوية والقوات البحرية وحرس الحدود المصري، وقطاعات عديدة في وزارة الدفاع والداخلية.

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وقال تامر الرفاعي إن سلاح الجو شن غارات على البؤر والأوكار الإرهابية، التي يستخدمها المتطرفون في شمال سيناء.

وأكد المتحدث أن الجيش قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية شمالي سيناء.

وتأتي عمليات الجيش المصري في إطار عملية عسكرية واسعة بدأت صباح اليوم الجمعة، ضد العناصر الإرهابية في سيناء، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.

هذا وكان الجيش المصري قد أرسل تعزيزات إلى مدينة العريش، التي شهدت حالة من التأهب القصوى على مدار الساعات الماضية، مع الإعلان عن حالة طوارئ في مستشفيات المحافظة والإسماعيلية.

المصدر: وكالات + "تويتر"

ياسين بوتيتي