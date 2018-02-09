الأمن المصري يقضي على 3 عناصر من "حسم" بعملية خاصة في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، مقتل 3 عناصر من حركة "حسم" المصنفة إرهابية في البلاد وضبط 14 آخرين بعملية أمنية خاصة نفذت في القاهرة.

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وقالت الداخلية في بيان أصدرته بهذا الصدد أن خلية من عناصر "حسم"، التي تعتبرها الحكومة المصرية جناحا مسلحا لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، خططت لـ"تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في البلاد".

وأشارت الداخلية إلى أن قواتها رصدت توجيه تكليفات مناسبة لأفراد الحركة من قيادات "الإخوان المسلمين" الموجودين في الخارج، وردت الوزارة بـ"إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر الحركة المشار إليها بمحافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والشرقية وأسيوط والفيوم ومداهمة أوكار اختبائهم مما أسفر عن ضبط 14 منهم".

وأضاف البيان أن قوات الأمن واصلت ملاحقة عناصر الحركة الهاربين وأكدت المعلومات اختباء عدد منهم في إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بالقاهرة وقيامهم بـ"الإعداد لتنفيذ عمل عدائي يستهدف أحد الارتكازات الأمنية".

ونفذت قوات الأمن عملية خاصة لمداهمة الوكر المشار إليه حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع عناصر "حسم" مما "أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر".

ويأتي هذا التطور وسط رفع السلطات المصرية حالة الاستنفار الأمني في جميع محافظات البلاد لدرجة قصوى على خلفية إطلاق القوات المسلحة حملة واسعة ضد الإرهابي في سيناء والصحراء الغربية.

المصدر: صفحة الداخلية المصرية في "فيسبوك" + وكالات

رفعت سليمان