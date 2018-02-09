شاهد.. بعد غياب الوليد بن طلال يكرم فريق عمله

كرم الميلياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، 53 شخصا من فريق عمله ممن رافقوه في مشواره العملي لأكثر من 30 عاما.

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ونشر الوليد، اليوم الجمعة، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" مرفقة بمقطع فيديو لحفل تكريم المنسوبين الذي بلغ عددهم 53 موظفا ممن تراوحت فترات عملهم من 20 إلى 38 عاما، في كل من شركة المملكة القابضة وروتانا والوليد للانسانية والمكتب الخاص.

وقال: " كان ومايزال لي شرف العمل مع فريق تجسدت فيهم معاني الوفاء والولاء والإخلاص، لذا تم تكريم 53 ممن رافقني لأكثر من ثلاثين عاما".

وباشر الملياردير السعودي، في 29 يناير/كانون الثاني، عمله في المملكة القابضة، التي أسسها عام 1980، ويملك 95 بالمئة من رأسمالها، بعد احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، حوالى 3 أشهر، بعد الحملة التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الفساد.

كان ومايزال لي شرف العمل مع فريق تجسّدت فيهم معاني الوفاء والولاء والإخلاص لذا تم تكريم ٥٣ ممن رافقني لأكثر من ثلاثين عاماً في@kingdom_khc@alwaleed_philan@rotananet#المكتب_الخاصpic.twitter.com/OKYXeEl0nl — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 9 février 2018

المصدر: RT