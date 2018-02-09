المسماري: تسليم محمود الورفلي إلى محكمة الجنايات الدولية غير وارد!

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية عميد أحمد المسماري أن تسليم محمود الورفلي ، آمر محاور القوات الخاصة إلى محكمة الجنايات الدولية، أمر غير وارد.

وقال المسماري في هذا الصدد: "نحن لدينا قوانين حازمه، ونطمئن المجتمع الدولي بأننا لن نتهاون في تطبيقها على من يخالفون القانون".

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المسماري أعلن أيضا أن إدارة الشرطة العسكرية أطلقت سراح محمود الورفلي مؤخرا بكفالة، مضيفا أن هذا الضابط المشتبه به بتنفيذ عمليات إعدام جماعية، بحسب مقاطع فيديو بالخصوص، لديه "قضايا أخرى".

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت أمس الأول احتجاجات قام بها أفراد ينتمون إلى قوات الصاعقة وأعداد من شباب أحياء المدينة ضد توقيف الرائد محمود الورفلي، وقام بعض المحتجين بإحراق إطارات السيارات.

المصدر: وكالات

عامر عبد الله