البنتاغون: لا نسعى لنزاع مع النظام السوري

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن قواتها في سوريا لا تسعى للنزاع مع الجيش السوري على الرغم من الهجوم الأخير على القوات الموالية لدمشق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، في مؤتمر صحفي: "إن لقواتنا الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها، لا نبحث عن نزاع مع النظام السوري".

واعتبرت وايت في الوقت ذاته أن الهجوم على "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي رد عليه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقصف مكثف ضد قوات موالية للحكومة في دمشق، ليلة الأربعاء، كان منسقا وليس عشوائيا.

وامتنعت المسؤولة الأمريكية عن ذكر أي تفاصيل حول هوية المقاتلين الذين تعرضوا للقصف الأمريكي، فيما رفضت "التقدم بافتراضات حول وجود عسكريين روس بين تلك القوات"، إلا أنها قالت مع ذلك إن التحالف يستمر بالتواصل مع المجموعة العسكرية الروسية في سوريا لمنع وقوع حوادث بين الجانبين.

هذا وكان التحالف الدولي قد أعلن أنه شن غارة جوية على قوات موالية للجيش السوري في وقت متأخر من مساء الأربعاء بحجة هجومها على وحدات من "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة تبعد 8 كيلومترات شرقي خط منع الاشتباك في وادي الفرات بمحافظة دير الزور.

ولم يكشف التحالف بعد عن نتائج القصف، فيما نقلت قناة "ABC" عن مسؤول عسكري أمريكي أن الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مقاتل من القوات الحليفة للجيش السوري.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان