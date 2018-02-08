"متاحف قطر" تطلق المرحلة الثانية من مشروع الآثار الغارقة (صور)

أطلقت الدوحة المرحلة الثانية من مشروع الآثار الغارقة في المياه القطرية والتي تم من خلالها مسح بعض المناطق لشاطئ مدينة الزبارة الأثرية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للمواقع التراثية.

وتأتي المرحلة الثانية من المشروع ضمن الشراكة بين "متاحف قطر" وجامعة "يورك" الكندية، بهدف دراسة وحفظ التراث الثقافي في قطر.

كما سيقدم المشروع البحثي معلومات مفصلة عن الطبيعة الجيولوجية البحرية للمناطق الساحلية المتاخمة لمدينة الزبارة الأثرية الواقعة على الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى دراسة تحليلية علمية للمواقع وما يتم الكشف عنه.

هذا وتسعى متاحف قطر من خلال هذا المشروع أن تكون مركزا بحثيا للدراسات الأثرية البحرية، حيث تعد منطقة البحث من المناطق الغنية بالآثار، ومن المحتمل العثور فيها على حُطام سفن قديمة وبقايا آثار غارقة نظرا لوقوعها على طرق التجارة البحرية الرئيسية القديمة.

وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع في مايو 2017 وشهدت إجراء عمليات مسح لعدد من المواقع البحرية التراثية في قطر بواسطة سفينة الأبحاث "جنان" المزودة بأحدث التقنيات، وأسفرت نتائج المرحلة الأولى عن اكتشاف العديد من حُطام السُّفن في شمال قطر وتم تسجيلها وتوثيقها والتقاط صور ثلاثية الأبعاد لما تم اكتشافه بتفاصيل ودقة عالية.

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية

ياسين بوتيتي