بالفيديو.. الفنان محمد عبده يقوم بسلوك غير متوقع أمام الملك سلمان

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد عبده يقبل يد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء حفل أوبريت مهرجان الجنادرية بعد انتهاء فقراته.

وظهر محمد عبده الذي قاد فرقة المغنين في الأوبريت، وهو يصعد المنصة للسلام على الملك سلمان ويقبل يده وسط ابتسامة واسعة من العاهل السعودي.

وكان خادم الحرمين قد حضر أوبريت "أئمة وملوك" الذي أقيم ضمن فعاليات حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

المصدر: وسائل إعلام سعودية