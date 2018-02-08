العراق مرشح للحصول على منظومة صواريخ "S-400"

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"عن السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، أن موسكو مستعدة للنظر في إمكانية تزويد العراق بمنظومة الصواريخ المضادة للجو "S-400" إذا تلقت طلبا بذلك.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن الأمل في أن تتقدم بغداد بطلب بالخصوص، وأيضا بشأن تزويدها بأسلحة أخرى.

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وقال السفير الروسي لدى العراق في حوار مع الوكالة: "في إطار التعاون العسكري التقني، روسيا سلمت بالفعل الحكومة العراقية كميات كبيرة من المعدات العسكرية، التي أثبتت جدارتها بشكل جيد في ساحات المعارك ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق".

ولفت ماكسيموف إلى أن تلك المعدات تشمل طائرات هليكوبتر من طراز "مي- 35 إم" و"مي —28 إتش"، وطائرات مقاتلة من طراز "سو —25" ، فضلا عن المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات "كورنيت — تي إي" ومعدات عسكرية أخرى، مضيفا أن الاتصالات مع بغداد مستمرة في هذا المجال.

وقال في مجال التعاون العسكري مع بغداد: "أتمنى أن نتسلم طلبات جديدة من الجانب العراقي لشراء أسلحة من المنتجين المحليين"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على منظومة الصواريخ "S-400".

واختتم السفير حديثه بالقول: "عندما نتلقى طلبا مناسبا من الحكومة العراقية سنناقشه".

المصدر: سبوتنيك

محمد الطاهر