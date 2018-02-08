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اسم صدام حسين يتلاشى تدريجيا من العراق!

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اسم صدام حسين يتلاشى تدريجيا من العراق!
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية موافقتها على طلبات 150 شخصا بشأن تغيير أسمائهم وألقابهم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، واللافت أن القائمة ضمت اسم "صدام حسين" مرتين.

وقال بيان للداخلية العراقية إن "وزير الداخلية قاسم الأعرجي وافق على الطلبات التي قدمها بعض المواطنين بخصوص تغيير الأسماء والألقاب ونقل النفوس وذلك وفقاً للضوابط القانونية".

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وبحسب القائمة المرفقة بالإعلان، لوحظ وجود شخصين باسم صدام حسين، وثالث باسم عُدي، وقد يكون أصحاب هذه الأسماء التي تعود الآن إلى الماضي، يحاولون بهذه الطريقة أن يتكيفوا مع محيطهم، ويبعدوا عن أنفسهم ما قد ينغص عليهم عيشتهم معنويا وماديا.

هذا، ودعت وزارة الداخلية العراقية المعنيين بهذا القرار إلى "مراجعة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لغرض إكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بمعاملاتهم".

المصدر: السومرية نيوز

محمد الطاهر



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