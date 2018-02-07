العبادي يبحث مع الشعار فتح "معبر القائم" مع سوريا

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار تنسيق الجهود لفتح معبر القائم الحدودي بين البلدين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن العبادي استقبل رئيس بمكتبه في بغداد اليوم الأربعاء الشعار، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الجارين والتأكيد على أن خطر الإرهاب يهدد المنطقة والعالم.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير مدينة القائم ومعبرها الحدودي من سيطرة تنظيم "داعش" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما تمكنت بعد ذلك القوات السورية من السيطرة على الجانب السوري من الحدود.

ويعد معبر القائم (محافة ألأنبار) المقابل لمعبر البوكمال (محافظة دير الزور) على الجانب السوري، الشريان الأساسي للتبادل الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما بلغ قبل اندلاع الأزمة السورية قرابة 3.5 مليار دولار، وشكلت صادرات سوريا إلى العراق معظمها.

المصدر: وكالات

علي جعفر