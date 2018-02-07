جدل بعد ظهور توكل كرمان على قناة سعودية
تعرضت القناة الثقافية السعودية لانتقادات شديدة بعد ظهور فقرة عن الناشطة اليمنية توكل كرمان على شاشتها، بعد أيام من مهاجمة الناشطة التحالف العربي بقيادة الرياض عبر عدة تغريدات.
ونشرت قناة "الثقافية" فقرة تحتفي فيها بذكرى ميلاد كرمان، كونها أول امرأة عربية تحصد جائزة نوبل للسلام عام 2011.
القناة الثقافية السعودية تستعرض قبل قليل ذكرى ميلاد من تطالب بتقسيم #السعودية توكل كرمان !@SaudiBrodcast@AwwadSAlawwad— سلطان محمد العساكر (@s_m_alasaker) February 7, 2018
مفروض يفتح تحقيق وأول من يتحقق معه رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون. pic.twitter.com/eROsOA1MZc
من إنجازات توكل كرمان يا معالي الوزير @AwwadSAlawwadpic.twitter.com/K5WKUwFRqq— نايفكو NAIF (@naifco) February 7, 2018
حزب الإصلاح اليمني حزب توكل كرمان— همسة˓⚖️˓ (@h__msah) February 7, 2018
يجمد عضويتها لانتقادها السعودية
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والقناة الثقافية السعودية تحتفي بعيد ميلادها 😏
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إعلامنا مخترق ويحتاج تطهير 🤷🏻♀️
#السعوديه_للسعوديينhttps://t.co/0kjsZ5Aiwxpic.twitter.com/YjWVTWFUTg
من جهتها ذكرت مواقع إعلامية سعودية منها "سبق" و"الوئام"، بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة داود الشريان أصدر في وقت لاحق قرارا بإعفاء مدير البث، الذي ظهرت خلال فترة مسؤوليته الفقرة المتعلقة بكرمان.
"الإذاعة والتلفزيون" تعفي مديراً قصر في أداء عمله https://t.co/xMo5TylIy0@sabqorg#عاجل— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 7, 2018
#عاجل— صحيفة الوئام (@alweeamnews) February 7, 2018
الشريان يعفي مسؤول في الثقافية بسبب بث فقرة عن #توكل_كرمان وتقصيره بعمله
https://t.co/QQX7E5P0Hi#الوئام#لو_معك_١٠٠مليونpic.twitter.com/CDgFQMAwFb
المصدر: وكالات
علي جعفر