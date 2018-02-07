جدل بعد ظهور توكل كرمان على قناة سعودية

تعرضت القناة الثقافية السعودية لانتقادات شديدة بعد ظهور فقرة عن الناشطة اليمنية توكل كرمان على شاشتها، بعد أيام من مهاجمة الناشطة التحالف العربي بقيادة الرياض عبر عدة تغريدات.

ونشرت قناة "الثقافية" فقرة تحتفي فيها بذكرى ميلاد كرمان، كونها أول امرأة عربية تحصد جائزة نوبل للسلام عام 2011.

القناة الثقافية السعودية تستعرض قبل قليل ذكرى ميلاد من تطالب بتقسيم #السعودية توكل كرمان !@SaudiBrodcast@AwwadSAlawwad

مفروض يفتح تحقيق وأول من يتحقق معه رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون. pic.twitter.com/eROsOA1MZc — سلطان محمد العساكر (@s_m_alasaker) February 7, 2018

من إنجازات توكل كرمان يا معالي الوزير @AwwadSAlawwadpic.twitter.com/K5WKUwFRqq — نايفكو NAIF (@naifco) February 7, 2018

حزب الإصلاح اليمني حزب توكل كرمان

يجمد عضويتها لانتقادها السعودية

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والقناة الثقافية السعودية تحتفي بعيد ميلادها 😏

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إعلامنا مخترق ويحتاج تطهير 🤷🏻‍♀️

#السعوديه_للسعوديينhttps://t.co/0kjsZ5Aiwxpic.twitter.com/YjWVTWFUTg — همسة˓⚖️˓ (@h__msah) February 7, 2018

من جهتها ذكرت مواقع إعلامية سعودية منها "سبق" و"الوئام"، بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة داود الشريان أصدر في وقت لاحق قرارا بإعفاء مدير البث، الذي ظهرت خلال فترة مسؤوليته الفقرة المتعلقة بكرمان.

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المصدر: وكالات

علي جعفر