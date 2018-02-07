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جدل بعد ظهور توكل كرمان على قناة سعودية

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جدل بعد ظهور توكل كرمان على قناة سعودية
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
توكل كرمان
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تعرضت القناة الثقافية السعودية لانتقادات شديدة بعد ظهور فقرة عن الناشطة اليمنية توكل كرمان على شاشتها، بعد أيام من مهاجمة الناشطة التحالف العربي بقيادة الرياض عبر عدة تغريدات.

ونشرت قناة "الثقافية" فقرة تحتفي فيها بذكرى ميلاد كرمان، كونها أول امرأة عربية تحصد جائزة نوبل للسلام عام 2011.

من جهتها ذكرت مواقع إعلامية سعودية منها "سبق" و"الوئام"، بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة داود الشريان أصدر في وقت لاحق قرارا بإعفاء مدير البث، الذي ظهرت خلال فترة مسؤوليته الفقرة المتعلقة بكرمان.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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