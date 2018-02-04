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حزب "الإصلاح اليمني" يجمد عضوية توكل كرمان بسبب تصريحات ضد التحالف

أخبار العالم العربي

حزب
Reuters Muhammad Hamed
توكل كرمان
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أعلن حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، تجميد عضوية الناشطة اليمنية توكل كرمان، على خلفية وصفها التحالف العربي بـ"المحتل" في الحرب الدائرة في بلادها.

وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن "ما صدر عن توكل كرمان لا يمثل الحزب ومواقفه وتوجهاته ويعد خروجا عن مواقف الإصلاح.. وبناء عليه اتخذت الأمانة العامة قرارا بتجميد عضويتها في التجمع اليمني للإصلاح استنادا إلى نظمه ولوائحه".

وأدلت كرمان في وقت سابق بتصريحات خلال قمة "وورويك" الاقتصادية في العاصمة البريطانية لندن، قالت فيها إن "السعودية والإمارات تحركتا بدافع من مغامرة متهورة عندما تدخلتا في اليمن في 2015، على إثر إجبار قوات الحوثي الرئيس هادي على الخروج من البلاد".

وقالت كرمان في تغريدة على حسابها في "تويتر": "استغل تحالف العدوان السعودي الإماراتي، الانقلاب على الشرعية في صنعاء لممارسة احتلال بشع ونفوذ أبشع على اليمن العظيم!.. لكن معا وكأمة عظيمة وبكافة تنوعاتها وتبايناتها سنرفض الاحتلال والعدوان.. سنسقطهم وسيخرج المحتل مذموما مدحورا".

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وانتقدت كرمان التي غادرت اليمن بعد سيطره الحوثيين على العاصمة صنعاء في أواخر 2014، قادة حزب الإصلاح، ووصفتهم بأنهم "عبيد لحكام الرياض وأبوظبي".

وفازت كرمان في 2011 بجائزة نوبل للسلام لدورها في احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وفي الآونة الأخيرة كثفت كرمان انتقاداتها العلنية للسعودية والإمارات واتهمتهما بدعم حملة لتقسيم اليمن.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

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