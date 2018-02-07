ضابط إسرائيلي يكشف عن سلاح الجيش المصري الأكثر خطورة!

كشف مسؤول عسكري كبير في سلاح البحرية الإسرائيلية، أن الجيش المصري يمتلك سلاحا خطيرا كانت إسرائيل تفضل عدم حصول مصر عليه.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن فرع الغواصات بالبحرية المصرية ينمو وبشكل كبير، موضحا أنه لا يمكن أبدا تجاهل هذا التطور المذهل لهذا الفرع، مشيرا إلى الغواصة الألمانية الجديدة التي تجهل إسرائيل إمكانياتها الحقيقية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن الضابط الإسرائيلي قوله إن الغواصة الجديدة التي استلمها سلاح البحرية المصري ليس فى مصلحة إسرائيل أبدا رغم عدم وجود حالة من العداء أو الحرب.

وأكد الضابط على أن الأسطول المصري الضخم ليس في دائرة استهداف إسرائيل، مؤكدا على أنه خلال السنوات القليلة الماضية تسلحت القوات البحرية المصرية بأكثر الأسلحة تطورا، وأبرزها امتلاك حاملتي طائرات وفرقاطة فرنسية، لكن الخطر الأكبر يكمن في امتلاك البحرية المصرية لغواصة ألمانية متطورة فى أبريل/ نيسان 2017 على أن تتسلم الثانية هذا العام.

المصدر: وكالات + اليوم السابع