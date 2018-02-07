انتشار فيديو لعملية إعدام بشعة في البادية السورية
AFP DELIL SOULEIMAN
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نشر موقع "الشروق نيوز" على صفحته في موقع "تويتر" فيديو نسبه إلى أحد قياديي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وهو يقوم بإعدام شخص بحجة أنه من "داعش".
ويظهر الفيديو أن العملية التي تمت في بادية البحرة في ريف دير الزور شرقي سوريا، نفذها القيادي في "قسد" زاهد حمد العبد لله الملقب بـ"جكدار".
twitter.com/Al_sharqnews
twitter.com/Al_sharqnews
twitter.com/Al_sharqnews
المصدر: تويتر
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