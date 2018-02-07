فرحه في حيس اليمنية بعد تسيير الإمارات أول قافلة مساعدات إليها

نشرت وكالة "وام" الإماراتية فيديو يظهر فرحة أهالي مديرية حيس ثانية كبريات مديريات محافظة الحديدة اليمنية بعد إحكام الجيش اليمني السيطرة عليها مساء أمس.

وعبر أهالي مديرية "حيس" عن سعادتهم باستعادة القوات الحكومية للمديرية من الحوثيين، وشكروا التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على دعم الشرعية في اليمن.

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وقال الحسن ظاهر محافظ الحديدة لـ"وام" إنه "سعيد بتحرير المديرية والمشاركة في توزيع قافلة المساعدات الإنسانية التي تضمنت نحو ألفي سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي المديرية".

وأشاد ظاهر بدور القوات الإماراتية في تأمين وصول القافلة، لافتا إلى أن "أبوظبي تبادر باستمرار إلى إغاثة الشعب اليمني وعونه".

المصدر: وام

أحمد باديان