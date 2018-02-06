الأردن: عودة 13 ألف لاجئ إلى سوريا في 2017

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير أمن الحدود الأردنية، العقيد علي المومني، قوله إن 13 ألف لاجئ سوري عادوا خلال عام 2017 من الأردن إلى سوريا بناءً على رغبتهم.

وقال المومني ردا على طلب "سبوتنيك" تقييم اتفاق خفض التصعيد في الجنوبي السوري، الذي أبرم بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بعمان في مايو 2017 :" أتصور أنه (الاتفاق) كان من النقاط المفيدة جدا في المعضلة السورية"، مشيرا إلى أنه من إيجابيات الاتفاق هو انعدام الأعمال القتالية تقريبا في الجنوب السوري.

وأضاف المومني أن الاتفاق الثلاثي لخفض التصعيد في جنوب سوريا خفف على الجانب الأردني الكثير من الأعباء، واصفا إياه بـ "المفيد جدا".

في الوقت ذاته أشار المسؤول الأمني الأردني إلى "بعض الخروقات الخفيفة"، ولكنها لم تحول، بحسب المومني، دون عودة طواعية لآلاف اللاجئين إلى مناطق خفض التوتر السورية المتاخمة للحدود مع الأردن.

المصدر: "سبوتنيك"

علي الخطايبة