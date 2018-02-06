تقارير غربية تقحم اسمي إيران وألمانيا في الكيميائي السوري!

بحثت الصحف الألمانية في ماهية تقارير تحدثت عن وجود مواد ألمانية دخلت في مكونات صاروخ غاز سام واحد شوهدت صوره واستخدم في سوريا.

وتساءلت "شبيغل" عن مصدر هذه المواد وكيفية وصولها لسوريا.

ووفقا لهذه التحقيقات التي صدرت عن موقع بريطاني Bellingcat بمشاركة من الجهة التي باتت تشارك في كافة مثل هذه الأخبار (القبعات البيض)، تحدثت عن صاروخ منتج في إيران بمواد من ألمانيا في الهجوم الذي يشتبه بأنه كان بالغاز السام على مدينة دوما بريف دمشق.

وفي التسجيلات الذي ظهرت لوحظت كتابة (صنع في ألمانيا) على قطعة دائرية مع الإشارة لشركة "بريسشبان" وهي شركة ألمانية مصنعة لمواد عازلة.

وقد نشرت صحيفة ألمانية أخرى هي "بيلد" معلومات قالت إنها استقتها من مسؤولي الشركة حيث كشفوا أنهم باعوا هذه المواد لشركتين تجاريتين إيرانيتين.

ويعود الملف الكيميائي السوري للاشتعال بين الحينة والأخرى.

وتدعو روسيا لإجراء تحقيقات وإرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تلك المناطق لإجراء التحقيق.



وقد أتلفت ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أن الحكومة السورية تبلغ المجتمع الدولى باستمرار بالعثور على مواد كيميائية خطيرة واستفزازات محتملة، قد تشارك فيها استخبارات أجنبية.

المصدر: وكالات