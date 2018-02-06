بغداد تدرج 14 اسما جديدا على قائمتها للمطلوبين

أصدرت السلطات العراقية قائمة مطلوبين جديدة بـ14 شخصا إضافيين بينهم البغدادي زعيم "داعش" بعد خلو قائمتها السابقة التي تضمنت 60 مطلوبا من اسم البغدادي وشمولها رغد صدام حسين.

وحسب " السومرية نيوز"، فقد بيّنت الوثائق أن بين المطلوبين الـ14، تسعة عراقيين وسعوديين اثنين، ويمنيا واحدا، وأردنيا واحدا وقطريا واحدا.

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت مؤخرا بطاقات بحث بحق 60 مطلوبا للقضاء العراقي بينهم رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل السابق.

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المصدر: السومرية