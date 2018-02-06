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أبوظبي.. إصابة 22 شخصا باصطدام 44 سيارة

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أبوظبي.. إصابة 22 شخصا باصطدام 44 سيارة
Twitter @emaratalyoum
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أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا في حادث مروري كبير بين 44 سيارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية بأن الحادثة وقعت صباح اليوم الثلاثاء في شارع الشيخ محمد بن راشد (طريق أبوظبي - دبي) في المنطقة بعد جسر "كيزاد".

وأوضحت الصحيفة أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح بليغة وشخصين آخرين بإصابات متوسطة و18 شخصا بإصابات طفيفة.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بسبب الضباب وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية مع السرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق.

المصدر: alkhaleej.ae

أنطون زوييف

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