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لافروف يبحث هاتفيا مع ظريف مخرجات سوتشي

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث هاتفيا مع ظريف مخرجات سوتشي
mid.ru
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد أواخر الشهر الماضي في سوتشي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء: "تبادل الطرفان الآراء حول أهم قضايا الأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، إضافة إلى التحضير لقمة قزوين الخامسة المزمع عقدها في كازاخستان العام المقبل".

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني بوتين وروحاني يسعيان لتطوير صيغة أستانا بشأن سوريا

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أجريا اليوم مكالمة هاتفية بحثا خلالها نتائج مؤتمر سوتشي، وأكدا فعالية صيغة أستانا للتسوية في سوريا، وأشارا إلى استعدادهما لمواصلة العمل على تطويرها.

المصدر: إنترفاكس

متري سعيد

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