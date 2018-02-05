الرئيس الفلسطيني يشيد بشجاعة عهد التميمي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة عهد التميمي، المعتقلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحيا عباس شجاعة عهد وعائلتها و"مواجهتهم لجبروت" إسرائيل، مشددا على أن هذا يدل على مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

وأكد أن المقاومة السلمية الشعبية هي سلاح قوي بيد الفلسطينيين، ويظهر للعالم أجمع "وحشية" إسرائيل، و"حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب العالم".

وكان من المفترض أن تمثل عهد أمام القضاء في 31 يناير/ كانون الثاني مع والدتها مريم لكن الجلسة أرجئت حتى السادس من الشهر الجاري، وأجلت مجددا إلى 13 منه، بحسبما أعلن محامي الفتاة والجيش الإسرائيلي.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين والمتعاطفين مع قضيتهم لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، وخاصة بعد ظهورها في تسجيل فيديو مع قريبة لها وهما تطردان جنديين إسرائيليين عند منزلها في الضفة الغربية المحتلة.

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المصدر: وفا

علي جعفر