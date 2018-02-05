لجنة قطرية: متحف اللفور في باريس يفتح تحقيقا رسميا ضد "لوفر أبوظبي"

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إدارة متحف اللوفر في باريس، فتحت تحقيقا رسميا بشأن إزالة خارطة قطر من متحف "لوفر أبوظبي".

وجاء ذلك على لسان رئيس اللجنة، علي المري، الذي يترأس وفدا التقى إدارة المتحف العالمي، قائلا إن "إدارة المتحف في باريس، أبلغته أنها فتحت تحقيقا.. وقدمت اعتذارا عما حدث، واعدة بإثارة النقاش حول القضية خلال الزيارة المرتقبة للمسؤولين الفرنسيين إلى أبوظبي الأسبوع المقبل".

ووفقا للبيان، فقد حذر المري، من أن "استعمال تلك المؤسسات من قبل أطراف، تحاول استغلال الفن والثقافة، والزج بها في صراعات سياسية، من قبيل ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي من استغلال فاضح لمتحف (اللوفر) الذي يعد أحد أهم وأبرز رموز الثقافة الفرنسية والعالمية، لتصفية حسابات سياسية ضيقة، وتعمدها تحريف حقائق تاريخية وجغرافية بصورة شنيعة، بعد إقدامها على حذف دولة قطر من منطقة الخليج، في تزييف متعمد، أثار سخط المجتمع الدولي وبخاصة المهتمين بالثقافة والفن والتراث في العالم".

المصدر: nhrc-qa.org

إياد قاسم