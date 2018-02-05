حماس تستبعد شن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة

استبعد مصدر مسؤول في حركة حماس، أن تشن إسرائيل حربا جديدة ضد قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، على وقع مناورات واسعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط القطاع.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "من غير المرجح إقدام إسرائيلي على شن هجوم جديد على القطاع.. حماس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع المناورات التي يجريها جيش الاحتلال تحسبا لأي تصرف غادر".

وأكد المصدر أن حركته "غير معنية بأي تصعيد مع الجانب الإسرائيلي".

إقرأ المزيد

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة أخبارا حول توقعات بشن هجوم إسرائيلي جديد على غزة، تزامنا مع مناورات يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط القطاع.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أن "المناورات مخطط لها مسبقا، وتأتي للكشف عن مدى جاهزية القوات الإسرائيلية في الجنوب".

المصدر: وكالات