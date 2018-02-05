وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفدا من الإعلاميين العرب وصل في أول زيارة له إلى إسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها الوزارة له.

وكتبت الوزارة على حسابها على "تويتر" باللغة العربية، أن الوفد يضم 9 أعضاء هم 5 مغاربة ولبناني ويمني وسوري وكردي (لم تحدد جنسيته).

وأضافت الوزارة أن الزيارة "تهدف إلى الاطلاع عن كثب على إسرائيل، والتعرف على سياستها تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتعايش بين مختلف المكونات الصغرى من خلال لقاءات مع قياديين من مختلف الأطياف السياسية في الدوائر الحكومية والكنيست".

وصل الى #إسرائيل وفد اعلامي عربي في اول زيارة له لإسرائيل تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية. يضم الوفد 9 اعضاء بضمنهم 5 مغاربة، لبناني، كردي، يمني وسوري. وكانت المحطة الأولى المركز لتخليد الكارثة والبطولة ياد فاشيم في أورشليم #القدسpic.twitter.com/kYWnbNOzae — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 5, 2018

ونشرت الوزارة صورة للوفد العربي، عند محطتهم الأولى في إسرائيل وهي متحف المحرقة التاريخي في القدس، مشيرة إلى أن الوفد بعد ذلك استمع إلى كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.

وأوضحت أن الوفد سيقوم بزيارة الأماكن الدينية المقدسة، إضافة إلى عدد من المدن، منها الناصرة وحيفا وعكا.

المصدر: الخارجية الإسرائيلية + موقع "عرب 48"

علي جعفر