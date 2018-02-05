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وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل

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وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
Reuters Ammar Awad
القدس
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفدا من الإعلاميين العرب وصل في أول زيارة له إلى إسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها الوزارة له.

وكتبت الوزارة على حسابها على "تويتر" باللغة العربية، أن الوفد يضم 9 أعضاء هم 5 مغاربة ولبناني ويمني وسوري وكردي (لم تحدد جنسيته).

وأضافت الوزارة أن الزيارة "تهدف إلى الاطلاع عن كثب على إسرائيل، والتعرف على سياستها تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتعايش بين مختلف المكونات الصغرى من خلال لقاءات مع قياديين من مختلف الأطياف السياسية في الدوائر الحكومية والكنيست".

ونشرت الوزارة صورة للوفد العربي، عند محطتهم الأولى في إسرائيل وهي متحف المحرقة التاريخي في القدس، مشيرة إلى أن الوفد بعد ذلك استمع إلى كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.

وأوضحت أن الوفد سيقوم بزيارة الأماكن الدينية المقدسة، إضافة إلى عدد من المدن، منها الناصرة وحيفا وعكا.

المصدر: الخارجية الإسرائيلية + موقع "عرب 48"

علي جعفر

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