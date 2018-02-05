التحالف الدولي: سنبقى في العراق حسب الحاجة وبالتنسيق مع بغداد

أعلن التحالف الدولي أن تواجد قواته العسكرية في العراق سيكون متناسبا مع الحاجة وبالتنسيق مع حكومة بغداد، عقب إعلان مصدر عراقي أن القوات الأمريكية بدأت بخفض أعدادها هناك.

وقال العميد جوناثان براغا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إنه بفضل النجاحات المتسارعة بعد تحرير الموصل، سيحول التحالف تركيزه في العراق إلى الحفاظ على المكاسب العسكرية ضد "داعش".

وأوضح المتحدث "سيقوم التحالف بتوجيه قواته للتشاور مع شركائنا العراقيين من أجل ضمان هزيمة دائمة للتنظيم"، متابعا أن ذلك ضروري كون التنظيم، رغم خسارته للأراضي التي احتلها في 2014، لا تزال لديه القدرة على شن هجمات دموية تهدد المدنيين واستقرار المنطقة.

وأضاف "سنحافظ على أعداد مناسبة من القوات إلى جانب مهمتنا الاستشارية لمواصلة التدريب وتقديم المشورة وتجهيز شركائنا في المكافحة المستمرة ضد التنظيم، بموافقة حكومة العراق".

وأشار براغا إلى أن تواجد قوات التحالف الدائم "كضيوف مدعوين في العراق" سيتحول إلى التركيز أكثر على تدريب قوات الأمن ومراقبة الحدود وبناء القدرات العسكرية.

وكان متحدث باسم الحكومة العراقية صرح لوكالة "رويترز" أن القوات الأمريكية بدأت بتخفيض تواجدها، مؤكدا أن التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم الأمريكي بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة.

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المصدر: وكالات

علي جعفر