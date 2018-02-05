واشنطن تخفض عدد قواتها في العراق

باشرت الولايات المتحدة بتخفيض عدد قواتها في العراق، وذلك لأول مرة منذ إعلان بدء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي، أخذ ينقل العسكريين والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان.

وأشار مصدر في الحكومة العراقية، إلى أن عشرات العسكريين الأمريكيين غادروا البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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وتأتي الخطوة الأمريكية هذه بعد أن أعلنت السلطات العراقية في ديسمبر 2017، إنجاز الحرب والانتصار على داعش الذي كان يسيطر على مناطق كثيرة في العراق منذ 2014. وجاء ذلك بعد تحرير الموصل من براثن الإرهابيين في 2017.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





