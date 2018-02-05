نواب أكراد يعتدون على النائب العبادي في البرلمان العراقي

أفاد مصدر برلماني عراقي أن نوابا أكراد أعتدوا على النائب جبار العبادي داخل مجلس النواب على خلفية نقاشات بشأن قانون الموازنة العامة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "جاء ذلك على خلفية النقاشات والاختلافات بشأن تقسيم الموازنة العامة، إذ يطالب الأكراد بتخصيص نسبة 17 % من الدخل القومي العراقي لإقليم كردستان العراق".

وأضاف، "المشادة الكلامية حدثت بين عضو اللجنة المالية جبار العبادي ونواب أكراد، إذ كان العبادي يريد قراءة الموازنة لكن النواب الأكراد قاطعوه، ما اضطر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى إيقاف الجلسة لمدة ربع ساعة لتهدئة الموقف".

وكشف النائب زانا سعيد، عن أن صندوق النقد الدولي اشترط لدعم الحكومة العراقية في مؤتمرات المانحين، تخصيص 14 % من الموازنة لإقليم كوردستان.

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وفي السياق، دعا النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري إلى تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة في الكويت.

المصدر: السومرية نيوز