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الأكراد يتوصلون لاتفاق مع العبادي بشأن الموازنة

مال وأعمال

الأكراد يتوصلون لاتفاق مع العبادي بشأن الموازنة
AFP NICHOLAS KAMM
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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كشف النائب الكردي مسعود حيدر، اليوم السبت، عما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن حصة الأكراد في الموازنة.

وقال حيدر في حديث لـ "السومرية نيوز" العراقية: "خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي مع كتل التحالف الكردستاني، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مطالب الكرد بالموازنة والتي نعتقد أنها ضرورية لاستمرار العملية السياسية وضمان حقوق المكونات".

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وأضاف حيدر أن "أحد الأمور التي تم طرحها ضمن الملفات هو حاجة الإقليم لـ10 ترليون دينار ضمن الموازنة لتغطية احتياجاته في تسديد الرواتب وأمور أخرى".

وناقش العبادي خلال اجتماعات مع كتل التحالف الكردستاني ومحافظات البترودولار، تفاصيل الموازنة والمطالب التي من الممكن تضمينها فيها.

المصدر: وكالات

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