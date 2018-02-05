إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"

أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث تسرب غاز "الكلور" من محطة مياه شرب مجاورة لها.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية آمال عبد الظاهر: إن "تسرب الكلور من محطة مياه شرب بمنطقة السيوف، أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له، وجرى إخلاء مجمع المدارس بالكامل، خوفا من حدوث اختناقات بين التلاميذ".

وأكدت عبد الظاهر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن الحادث وقع في المنطقة ذاتها العام الماضي.

وتابعت عبد الظاهر، أنه جرى التعامل الفوري مع التسرب وإخلاء المدارس، وأن مدير الأمن ومسؤولو مديرية التربية والتعليم وسيارات الإسعاف انتقلوا إلى موقع الحادث، للإشراف على الاجراءات المتخذة.

المصدر: بوابة الأهرام