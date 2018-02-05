الإنتربول العراقي يوضح سبب استبعاد البغدادي من قائمة المطلوبين

أوضح مدير الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" في العراق سبب عدم إدراج اسم زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي ضمن قائمة تضم أهم 60 مطلوبا للحكومة العراقية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن صادق فرج عبد الرحمن قوله موضحا سبب عدم إدراج البغدادي، "البغدادي مطلوب أصلا، وقد صدرت بحقه نشرة حمراء ولا يحتاج الإشارة إليه.. فهو مطلوب دولي وليس للقضاء العراقي فقط".

وبخصوص القائمة قال عبد الرحمن "هناك نحو 400 مطلوب للقضاء العراقي في الخارج بتهم مختلفة، كالإرهاب والفساد والجرائم الجنائية، وسواها"، مبينا أنه "تم استرداد نحو 60 شخصا من هؤلاء حتى الآن، بينما صدرت نشرات حمراء بالآخرين وفق الصيغ التي يجري التعامل بها مع (الإنتربول) الذي يضم في عضويته 192 دولة".

وأشار عبد الرحمن إلى أن الكثير من هذه الأسماء التي وردت في القائمة كانت قد صدرت بها نشرات سابقة، لكنه وفقا لقوانين (الإنتربول) فإن القائمة وفي حال عدم اعتقال المطلوبين، يتم تجديدها كل 5 سنوات.

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المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله