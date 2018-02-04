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المنامة تجرد 8 بحرينيين من الجنسية وترحلهم إلى العراق

أخبار العالم العربي

المنامة تجرد 8 بحرينيين من الجنسية وترحلهم إلى العراق
AFP
(صورة أرشيفية)
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أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكومة البحرينية، جردت 8 مواطنين من جنسيتهم ورحلتهم إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة.

وقالت المنظمة إن البحرين رحلت الأشخاص الثمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أدنى، صدر في 2012 يقضي بتجريد تسعة أشخاص من جنسيتهم وترحيلهم إلى العراق.

وأضافت المنظمة أن السلطات رحلت شقيقين في الـ 29 يناير الماضي، كما رحلت شقيقين آخرين في اليوم التالي ثم رحلت رجلا وزوجته وشقيقيه في الأول من فبراير الجاري، ولم يكن الشخص التاسع في البحرين أثناء صدور الحكم.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن نشطاء بحرينيين يرون أن عمليات الترحيل التي جرت الأسبوع الماضي، تأتي في إطار حملة على أشخاص تعتبر الحكومة أنهم يمثلون تهديدا لاستقرار الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين في البحرين لم يردوا على طلب للتعقيب على الأمر.

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المصدر: رويترز

إياد قاسم

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