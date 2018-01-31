إدانة 58 شخصا بتهم الإرهاب في البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكما في قضية 60 شخصا متهمين بتشكيل جماعة إرهابية.

وذكر حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة حكمت على اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 17 متهما و 10 سنوات لتسعة متهمين و 5 سنوات لـ 11 متهما وبراءة اثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية عن 47 متهما.

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ويشار إلى أن من بين المدانين 12 متهما خارج البلاد بعضهم في إيران وكذلك في العراق وأحدهم في ألمانيا، و46 داخل المملكة، بينهم 10 فارين من السجن.

واتهم هؤلاء الأشخاص بالاعتداء على رجال الشرطة واغتيال ضباط في الشرطة والهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، الذي أسفر عن هروب عدد من السجناء، وحيازة واستعمال أسلحة ومتفجرات.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

أنطون زوييف