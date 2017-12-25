البحرين.. الإعدام لـ 6 أشخاص أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

أصدرت محكمة عسكرية كبرى في العاصمة البحرينية المنامة حكما بالإعدام بحق 6 مواطنين بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية أخرى".

وأضحت مصادر إعلامية، أن المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وأضافت أن المواطنين البحرينيين الـ6 حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

كما أصدرت المحكمة حكما على 7 بحرينيين آخرين في إطار القضية ذاتها بالسجن 7 سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضا. وبرأت المحكمة 5 آخرين.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة.

وقالت المصادر إن 18 شخصا يحاكمون في إطار هذه القضية بينهم 10 حضروا إلى المحكمة و8 "هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق".

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين