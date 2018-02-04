مفتي سوريا يعزي بمقتل الطيار الروسي في إدلب

أعرب مفتي سوريا أحمد حسون عن تعازيه بمقتل الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف، قائد قاذفة "سو-25" التي أسقطها المسلحون الإرهابيون فوق إدلب يوم السبت.

وقال المفتي خلال اللقاء مع وفد مجموعة العمل الدينية المشتركة التابعة لمجلس التعاون مع المنظمات الدينية لدى الرئاسة الروسية:" بالأمس قتل طيار رائع".

وتذكر أحمد حسون في حديثه، أمام الوفد الذي وصل إلى سوريا للمشاركة في فعالية إنسانية، مقتل الممرضتين الروسيتين في حلب في ديسمبر 2016 خلال تعرض مستشفى عسكري روسي للقصف من جانب الجماعات الإرهابية.

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وقال المفتي إن السوييين والروس يضحون معا بدمائهم.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين