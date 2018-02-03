أول قداس في دير الزور منذ خمس سنوات!

شهدت كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في مدينة دير الزور شرقي سوريا، أول قداس بعد انقطاع لسنوات طويلة بسبب المعارك ووجود تنظيم "داعش".

وأقام مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، القداس بحضور عدد من المسيحيين العائدين للمدينة وبمشاركة رجال دين مسلمين، في الكنيسة المتضررة والواقعة في شارع سينما فؤاد، الذي كان تحت سيطرة التنظيم المتطرف.

ورغم الدمار الكبير الذي لحق بكنيسة السيدة العذراء، حيث بدت فجوات في قبتها وسقطت حجارة جدرانها، فقد جرى القداس ووضع المنظمون طاولة صغيرة بدلا من المذبح المتضرر، واستبدلوا المقاعد الخشبية بكراس بلاستيكية.

وسيطر الجيش السوري في نوفمبر/ تشرين الثاني على كامل مدينة دير الزور بعدما طرد التنظيم الذي استولى عليها منذ العام 2014. وبحسب تقديرات، فقد كان يعيش في دير الزور أكثر من ثلاثة آلاف مسيحي قبل بدء الأزمة.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر