الحريري: ما شاء الله عليك شو سريعة!

أخذ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتهكم على حراسه حينما غافلتهم إحدى الفتيات وصعدت إلى المنصة، حيث كان يلقي كلمة في ختام دورة "بناء المهارات" التي نظمها تيار المستقبل أمس.

ونشر الحريري مقطع الفيديو للواقعة أشاد خلاله بالفتاة، وغمز من قناة حراسه.

وقال الحريري للفتاة: "ماشاء الله عليك شو سريعة، لازم تنزلي على مسابقة الـ100 متر إنتي"، ثم تابع" الآن الأمن عم يحك براسو ويسأل شو صار؟ ماذا حصل؟ فاجأناكم!