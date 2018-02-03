استنكار للتمثيل بجثة مقاتلة كردية

آثار شريط فيديو استنكارا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأوساط الكردية وغيرها، واتهمت القوات الكردية مسلحين مدعومين من تركيا بالتمثيل بجثة المقاتلة الكردية بارين كوباني.

وقال مسؤلون أكراد سوريون إن مقاتلين مدعومين من تركيا قتلوا بارين كوباني من وحدات حماية الشعب الكردية "وركلوا جثتها وقطعوها أمام الكاميرات" محملين الحكومة التركية مسؤولية هذا العمل البشع، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

ووفق وحدات حماية الشعب كانت كوباني في منتصف العقد الثاني من عمرها وانضمت إلى وحدات حماية المرأة في 2015، وقُتلت مع ثلاثة مقاتلين آخرين قرب بلدة بلبل.

وأظهر شريط الفيديو جثة مخضبة بالدم ملقاة على الأرض،‭ ‬وقد بترت أجزاء من نصف جسدها الأعلى.

وذكر نشطاء أن كوباني قُتلت أثناء العمليات القتالية شمالي عفرين قرب الحدود التركية حيث سيطرت القوات المدعومة من تركيا على بعض الأراضي.

من جهتها أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بيانا نددت فيه بهذا العمل البشع، محملة الجيش التركي وحلفاءه المسؤولية.

صورة التمثيل بجثة المقاتلة الكردية أثارت أيضا حفيظة الائتلاف السوري المعارض، فأصدر بيانا دان فيه التمثيل بالجثث وأعلن رفضه القاطع لأية ممارسات ثأرية من أية جهة كانت، وطالب بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع حدوث ذلك".

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير الماضي بالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله ‏‎