الأمم المتحدة تأسف لمنع أسر تاورغاء الليبية من العودة إلى منازلها

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن "أسفها" لمنع المئات من الأسر النازحة من تاورغاء من العودة إلى منازلها بموجب اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراته المجاورة.

وقالت البعثة في بيان: "نعبر عن عميق أسفنا إزاء منع أبناء تاورغاء وعائلاتهم من العودة لمنازلهم من قبل بعض العناصر المتشددة، ونندد بالتهديدات التي طالتهم أثناء محاولتهم العودة، كما ننتقد بشدة محاولات ابتزازهم ماليا للسماح لهم بالعودة الآمنة إلى ديارهم".

وأضاف البيان: "رعت الأمم المتحدة منذ سنتين ونيف مشروع المصالحة بين مصراتة وتاورغاء ورحبت بقرار حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، وبتخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين".

ودعت حكومة الوفاق الوطني جميع الأطراف المعنية إلى تغليب العقل ونزع فتيل الفتنة، مشيرة بدون أن تسمي أي جهة إلى أن "بعض الأطراف تسعى لتقويض الاتفاق".

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وتوجهت مئات الأسر إلى تاورغاء، لكن مسلحين منعوهم من الوصول عند حواجز نصبوها على مداخل المدينة.

وعاش الأهالي، بعد إخراجهم من مدينتهم قبل 7 سنوات، منغلقين داخل مخيمات على أطراف العاصمة الليبية، وفي مدينة بنغازي في الشرق أو مشتتين في أنحاء البلاد في ظروف مأسوية في مواجهة انعدام الأمن وتعرضهم لهجمات فصائل مسلحة من مصراته خصوصا.

المصدر: أ ف ب