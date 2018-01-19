الجيش الليبي يطلق "غضب الصحراء" على العصابات جنوب البلاد

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن وحدات الجيش نفذت عملية عسكرية أطلق عليها اسم "غضب الصحراء" استهدفت عصابات إجرامية جنوب غرب مدينة الكفرة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم لقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري إعلانه " أن وحدات من القوات المسلحة مدعومة بالقوات الجوية استهدفت العصابات الإجرامية المنتشرة جنوب غرب الكفرة والتي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة وكبدتهم خسائر فادحة".

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وتأتي هذه العملية العسكرية بعد مقتل 6 جنود تابعين للجيش، وفقد أثر جندي سابع قرب الحدود مع مصر في منطقة واحة الجغبوب مؤخرا.

المصدر: وال

محمد الطاهر