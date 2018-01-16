العثور على جثامين 6 جنود ليبيين قرب الحدود مع مصر

نقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن مصدر عسكري قوله إن دورية من الجيش الوطني الليبي عثرت على جثامين 6 جنود منه في منطقة واحة الجغبوب شمال شرق ليبيا قرب الحدود مع مصر.

وقال المصدر إن "دورية مشتركة تابعة للكتيبتين 106 و501 المرابطة بالجنوب الشرقي، قتل منها 6 جنود وفقد الاتصال بجندي آخر جنوب واحة الجغبوب".

يذكر أن مناطق شرق ليبيا، بما في ذلك الحدود مع مصر، تخضع لسيطرة "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفت ويخوض حربا مستمرة منذ العام 2014 مع فصائل إسلامية متشددة وكذلك مواجهة سياسية مع حكومة التوافق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.

المصدر: بوابة الوسط

رفعت سليمان