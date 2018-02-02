مقتل وإصابة مدنيين بسقوط صواريخ على الريحانية التركية

قتل شخص وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقت من شمال سوريا على مدينة الريحانية الحدودية التركية، بحسب رئيس بلدية المدينة.

وأشار رئيس البلدية أن قذائف أخرى أطلقت على الريحانية خلال النهار، وأدت إلى سقوط أربعة جرحى.

بدورها نقلت وسائل إعلام محلية، أن الرجل (68 عاما) توفي في المستشفى، فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

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وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في خطاب متلفز الجمعة الماضي، أن 82 صاروخا أطلقت على مدن حدودية تركية منذ بدء الهجوم، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة حوالى 100 بجروح.

وأطلقت تركيا في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات "حماية الشعب الكردية"، والتي تتهمها أنقرة بأنها امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا في تركيا منذ عام 1984.

المصدر: وكالات