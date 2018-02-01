جرحى بسقوط قذيفتين من سوريا على كليس التركية

أعلن والي كليس التركية، محمد تكين أرسلان، إصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين، مساء الخميس، على مركز الولاية الجنوبية، مصدرهما مناطق يسيطر عليها الأكراد في عفرين شمال سوريا.

وقال أرسلان للصحفيين: "إحدى القذيفتين سقطت على مطعم والأخرى على منزل.. ونقل الجرحى إلى المستشفى، وهم بحالة جيدة الآن".

وردت القوات التركية عند الحدود مع سوريا، على مصدر القذيفتين بعد تحديده، وسمعت أصوات القصف المدفعي من مركز الولاية، بحسب "الأناضول".

وفي وقت سابق، أصيب مدني بجروح، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي "بولات باشا" في مركز ولاية كليس.

ويواصل الجيش التركي، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي"الوحدات الكردية" و"داعش" شمالي سوريا.

المصدر: الأناضول