 
مباشر

أنقرة قلقة من إدراج هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية

أخبار العالم العربي

أنقرة قلقة من إدراج هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية
Reuters Mohammed Salem
إسماعيل هنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtm1

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من أن يتسبب إدراج الولايات المتحدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب، بعرقلة عملية السلام والمصالحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية هامي أقصوي في بيان، إن القرار يتجاهل الحقائق على الأرض، معربا عن أمله ألا يؤثر القرار على المساعدات الإنسانية والتنموية، التي تقدمها تركيا لقطاع غزة.

وتابع البيان أن القرار الأمريكي "لم يضع في الحسبان أن حماس حقيقة هامة في الحياة السياسية الفلسطينية، ومن الواضح أنه لن يضيف إلى الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل شامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

إقرأ المزيد
استعراض لمقاتلي القسام في قطاع غزة - أرشيف حماس تحذر واشنطن من "خطورة" إدراج هنية في "قائمة الإرهاب"

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت قبل يومين هنية، في قائمة عقوبات الولايات المتحدة ضد "الشخصيات والتنظيمات الإرهابية"، وهي الخطوة التي اعتبرتها "حماس" تطورا خطيرا وخرقا للقوانين الدولية.

إقرأ المزيد
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية واشنطن تدرج هنية وتنظيمين مصريين في قائمة عقوباتها

المصدر: الأناضول

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة