واشنطن تدرج هنية وتنظيمين مصريين في قائمة عقوباتها
Reuters Mohammed Salem
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jt9b
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية، إسماعيل هنية، في قائمة العقوبات للولايات المتحدة ضد "الشخصيات والتنظيمات الإرهابية".
وذكرت الخزانة الأمريكية أنها أضافت أيضا إلى القائمة "حركة الصابرين" الفلسطينية وكذلك حركتي "حسم" و"علم الثورة" المصريتين.
وتشمل العقوبات المفروضة على الجهات المذكورة تجميد كل ممتلكاتها وحساباتها في الولايات المتحدة حال وجودها هناك، بالإضافة إلى منع الأمريكيين من التعامل معها.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن فرض هذه العقوبات يجري في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
المصدر: وكالات
رفعت سليمان
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)