واشنطن تدرج هنية وتنظيمين مصريين في قائمة عقوباتها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية، إسماعيل هنية، في قائمة العقوبات للولايات المتحدة ضد "الشخصيات والتنظيمات الإرهابية".

وذكرت الخزانة الأمريكية أنها أضافت أيضا إلى القائمة "حركة الصابرين" الفلسطينية وكذلك حركتي "حسم" و"علم الثورة" المصريتين.

وتشمل العقوبات المفروضة على الجهات المذكورة تجميد كل ممتلكاتها وحساباتها في الولايات المتحدة حال وجودها هناك، بالإضافة إلى منع الأمريكيين من التعامل معها.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن فرض هذه العقوبات يجري في إطار جهود مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان